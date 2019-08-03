Sigara zamları son dakika 2019 | Zamlı sigara fiyatları tam liste

Sigara fiyatlarına 3 Ağustos itibariyle zam geldi. Sosyal medyada gündem olan sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları merakla araştırılmaya başlandı.

SİGARA ZAMLARI SON DAKİKA 2019 | ZAMLI SİGARA FİYATLARI TAM LİSTE

Dün akşam gelen habere göre, British American Tobacco Türkiye tarafından sigara satışı yapan büfe ve marketlere gönderilen yeni fiyat listesinde sigara fiyatlarına 3 TL'ye kadar zam yansıdığı görüldü. İşte zam sonrası sigara fiyatları listesi

ZAMLI SİGARA FİYATLARI TAM LİSTE 3 AĞUSTOS 2019

Knt Prg. (Blue, Grey, White): 15 TL

Knt D-Range (Blue, Grey, Switch): 15 TL

Knt D-Long (Blue, Grey): 15 TL

Knt Switch: 16 TL

Knt Nano: 18 TL

Rtmns: 14 TL

Vicry: 14,5 TL

Pll Mall: 14,5 TL

Tkl 2000: 14 TL

Tkl 2001: 14 TL



Smsn: 14 TL

Smsn 216: 14 TL

Mltpe: 14 TL

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI | ZAMLI SİGARA FİYATLARI TAM LİSTE 2019

Pall Mll: 14,50 TL

Tel 2000: 14 TL

Tkl 2001: 14 TL

Smsn: 14 TL

Smsn 216: 14 TL

Mltpe: 14 TL

Violt Mnthl – Slims: 12 TL

Wnnr Slms – Family: 10 TL

Wnnr Kısa – TF – Rouge: 9 TL

HD Blue Slms – Family: 9,50 TL

HD Katkısız Red uzun kısa: 9,50 TL

HD Blue Kısa Uzun: 9,50 TL

Prsdent Kısa uzun katkısız: 9,50 TL

Prsdent Q Size: 9 TL

Vgr Cerulean uzun kısa slim: 9,50 TL

Point Blue – Slims: 8,50 TL

Mdley Kısa – Family: 8,50 TL

MMC Kısa – Family: 9,00 TL

Hzr Kısa – Family: 8,50 TL

JTI GRUBU

WINST 13.00

WINST SLE 12.00

WINS DRK BL & DP BL 12.00

CML 12.00

CML SLE 11.5

CML RWRK 12.00

MNT CRL 11.5

MNT CRL SLE 11.00

LD 11.00

PHILIP MORRIS GRUBU

MURT B. 12.00

LRK 12.00

LRK R. 11.50

PARL 15.50

MARL 15.00

MARL T. 14.00

L11.50

L RED .00

MURT.13.00

CHST 11.50