Sigaraya paket başı 5 lira zam daha! Tiryakiler kara kara düşünüyor! İşte Güncel sigara fiyatları

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, tüm sigara gruplarına paket başı zam geldiğini açıkladı.

Ocak ve Temmuz ayında vergi oranlarında yapılan düzenlemeler sigaraya zam olarak yansımıştı. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, yaptığı açıklamayla 5 TL zam geldiğini bu zamların, ‘lojistik ve maliyet zammı’ olduğunu ifade etti.

EN UCUZU 47 TL

Aybaş’ın aktardığına göre, bugünkü son zamla birlikte en ucuz sigara 47 TL’ye yükseldi.

Sene başında en ucuz sigara 30 TL’ye satılıyordu. Enson yapılan bu 5 liralık zamla birlikte senenin başından bu yana toplamda 17 TL zamlanmış oldu.

ALKOLLÜ İÇKİLER VE BİRAYA ZAM YOLDA

İlerleyen günlerde alkollü içkiler ve biraya da zam geleceğinin işaretini veren Aybaş, “Bu zamlar artık her iki ayda bir gelecek. Alkollü içkiler ve bira zammı kapıda. Biralara en az 7-10 TL arası zam geçişi bekleniyor” ifadelerini kullandı.

4 EYLÜL 2023 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Gelen 5 TL'lik zamma göre güncel sigara fiyatları şöyle olacak;

Marl ED: 49 TL

Marl To: 50 TL

Marl: 51 TL

Parl: 52 TL

Parl MID: 41 TL

Mur: 49 TL

Chst: 47 TL

lrk: 48 TL

LM: 47 TL

Kaynak: sozcu.com.tr & ensonhaber

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Sigara'nın yol açtığı hastalıklar nelerdir?

- Akciğer kanseri

- Ağız ve yutak kanseri

- Pankreas kanseri

- Mide kanseri

- Safra kesesi kanseri

- Karaciğer kanseri

- On iki parmak bağırsağı kanseri gibi asrın vebası kanser türlerinin ilk sebebi sigaradır.

- Beyin felci,

- Bunama

- KOAH (Koah, iki hastalığı tanımlar; kronik bronşit ve amfizem)

- Kalp krizi

- Bağımlılık

- Yüksek tansiyon

- Sırt ve bel ağrısı

- İlaçlara karşı bağışıklık

- Gastrit

- Kısırlık

- Düşük yapma

- Erken menopoz

- Kemik erimesi

- İktidarsızlık

- Burger hastalığı

- Diş eti hastalıkları

- Diş kaybı

- Katarakt

- Cilt bozukluğu

- Kalp damar hastalıkları

- Damarları tıkanıklığı

- Sigara iyi kolesterolü düşürür.

- İyileşme güçlüğü

Sigara nasıl bırakılır?