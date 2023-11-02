Sigaraya zam! Başkan "hayırlı olsun" diyerek duyurdu!

Sigaraya gelen zamlara bir yenisi eklendi. JTI grubunda yer alan sigara markalarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 5 lira zam geldi.

Zammı Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, eski adı twitter olan X'te yaptığı yaptığı paylaşımla duyurdu.

Zam, "Hayırlı olsun" diyerek duyuruldu

X hesabında yaptığı paylaşımla yeni sigara fiyatlarını paylaşan Dündar, "Hayırlı olsun sigaraya bir zam geldi." notunu düştü.

Zammın sinyali geçtiğimiz ay verildi

Öte yandan Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada zammı, "Bir grup sigara çeşidine 5 lira zam geçişi oldu. Diğer gruplara da zam yolda." diyerek duyurmuştu.

En ucuz ve en pahalı sigara

Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre, en düşük sigara fiyatının 50 TL, en pahalı sigara fiyatının ise 57 TL olması bekleniyor.

Sigaranın zararları

Kanser riskini artıran sigara, ses tellerine zarar vererek kişinin tat alma duygusunu da etkiliyor.

Ayrıca diş kararması, kirlenmesi ve çürükler sigaranın tahribatları arasındadır.

Sigara içen kişinin yaşı genç olsa bile cilt kararması olur ve birey olduğundan yaşlı gözükür.

Kaynak: Ensonhaber