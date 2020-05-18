Sigaraya zam geldi mi 2020? 18 Mayıs sigara fiyatları ne kadar?

Sigaraya gelen vergi zammı sosyal medyada oldukça yankı buldu. Kent D Range, Parliament ve Marlboro marka sigaraların bazı market ve bakkal gibi işletmelerde zamlı satıldığı söylentisi üzerine vatandaşlar panikle yeni sigara fiyatlarını araştırmaya başladı.

Ancak Marlboro, Kent ve Parliament marka sigaralarının kendi fiyatlarından satılmaya devam edildiği ve vergi zammının fiyatlara yansımadığı belirtildi. Sigara zammından etkilenen tütün ürünleri en ucuz sigaralar oldu. TEKEL ürünlerindeki bazı sigaraların ücretleri 14 TL’ye yükseldi.

Merak edenler için işte güncel sigara fiyatları:

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

Violet Menthol – Slims: 15 TL

Winner Slims – Family: 13 TL

Winner Kısa – TF – Rouge: 11,50 TL

HD Blue Slims – Family: 12,50 TL

HD Katkısız RED: 12 TL

HD Blue – Kısa, Uzun: 12 TL

President Kısa – Uzun – Katkısız: 12 TL

President Queen Size Family: 11,50 TL

Vigor: 12 TL

Point Blue: 11,50 TL

Medley: 11,50 TL

MMC: 12 TL

Hazar: 11 TL

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro: 18 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Parliament: 18,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Lark Reserve: 14.50 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,50 TL

SİGARA VERGİ ARTIŞI NE KADAR OLDU?

13 mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete'de sigaraya uygulanacak Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları Hakkında Karar yer aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, sigaranın asgari maktu vergi tutarı 0,3899 liradan, 0,4569 liraya çıkarıldı.

Yüzde 17,2'lik artış sonrası bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 7,79 liradan, 9,13 liraya yükselmiş oldu.

Sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0, 4539 lira olarak korundu.