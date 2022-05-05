Sigaraya zam mı geldi? | Güncel sigara fiyatları 5 Mayıs 2022 Perşembe

Mayıs ayının ilk haftası ile birlikte sigaraya zam geldi mi, gelecek mi sorusuna yanıt aranırken bilindiği üzere 2022 yılı için Ocak ve Mart aylarında sigara zammı yapılmıştı Sigaraya zam mı geldi? İşte güncel sigara fiyatları 5 Mayıs 2022 Perşembe...

SİGARAYA ZAM MI GELDİ? | GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 5 MAYIS 2022 PERŞEMBE

Sigara fiyatlarına yeni zam geldiği iddiaları sosyal medyadaki paylaşımlarla gündeme geldi. Philip Morris grubu sigara fiyatlarına iddiaya göre 2 TL'lik zam yapıldı. Konuyla ilgili paylaşımlarda gündeme gelen yeni liste fiyatları şu şekilde;

M. Roll 50: 27,00 TL

M. Edge: 27,00 TL

M.Touch: 28,00 TL

M.: 29,00 TL

Prlmnt: 29,50 TL

L&M: 25,50 TL

Mrtti: 27,00 TL

Mratti BLU: 26,00 TL

Lrk: 26,00 TL

Chstrfild: 25,50 TL