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Sigaraya zam mı geldi? | Güncel sigara fiyatları 5 Mayıs 2022 Perşembe

Sigaraya zam mı geldi? Sigara almak için büfelere gidenler zam haberiyle güne başladı. Yeni fiyatları merak edenler için haberimizde tütün markalarının güncel fiyatlarına yer verdik. İşte güncel sigara fiyatları 5 Mayıs 2022 Perşembe...

Sigaraya zam mı geldi? | Güncel sigara fiyatları 5 Mayıs 2022 Perşembe

 Mayıs ayının ilk haftası ile birlikte sigaraya zam geldi mi, gelecek mi sorusuna yanıt aranırken bilindiği üzere 2022 yılı için Ocak ve Mart aylarında sigara zammı yapılmıştı Sigaraya zam mı geldi? İşte  güncel sigara fiyatları 5 Mayıs 2022 Perşembe...

SİGARAYA ZAM MI GELDİ? | GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 5 MAYIS 2022 PERŞEMBE

Sigara fiyatlarına yeni zam geldiği iddiaları sosyal medyadaki paylaşımlarla gündeme geldi. Philip Morris grubu sigara fiyatlarına iddiaya göre 2 TL'lik zam yapıldı. Konuyla ilgili paylaşımlarda gündeme gelen yeni liste fiyatları şu şekilde;

M. Roll 50: 27,00 TL

M. Edge: 27,00 TL

M.Touch: 28,00 TL

M.: 29,00 TL

Prlmnt: 29,50 TL

Sigaraya zam mı geldi? | Güncel sigara fiyatları 5 Mayıs 2022 Perşembe

L&M: 25,50 TL

Mrtti: 27,00 TL

Mratti BLU: 26,00 TL

Lrk: 26,00 TL

Chstrfild: 25,50 TL

Sigaraya zam mı geldi? | Güncel sigara fiyatları 5 Mayıs 2022 Perşembe

Sigaraya zam mı geldi? | Güncel sigara fiyatları 5 Mayıs 2022 Perşembe

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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