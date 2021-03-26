Sigorta Eksperi Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Sigorta Eksperi görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir? Bu mesleğe sahip olabilmek için hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sigorta şirketlerinden aldığı hasar tespit etme talimatına göre hasar tespiti yapan kişidir.

Sigorta Eksperi Maaşı Ne Kadar? 2021 Sigorta Eksperi Maaşları

Sigorta Eksperi maaşı ortalama aylık 3.930 - TL’dir. En düşük maaşı 3.000 -TL, En yüksek ise 5.120 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sigorta Eksperi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Sigorta Eksperi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Bu meslek için Ortaöğretim eğitim düzeyi şartı bulunmaktadır.

Sigorta Eksperi Ne İş Yapar?

Sigorta Eksperi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sigorta şirketinden , sigortalı olupta hasara uğrayan mallara ait sigorta poliçelerini almak, dikkatle incelemek, hasar yerine giderek çeşitli inceleme ve araştırmalar yapmak,

b) Poliçenin genel ve özel şartları dahilinde günün rayiç fiyatlarını esas alarak hasar tespiti yapmak, Yaptığı inceleme ve araştırma ile ilgili bilgiler doğrultusunda sigorta ekspertiz raporunu düzenlemek, ilgililere vermek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Sigorta Eksperi Meslek Ana Grubu:

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları alt ana grubudur.

Meslek Grubu:

Finans Ve Matematiksel İşler İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Sigorta Eksperi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Sigorta Eksperi mesleğinin meslek kodu 3315.03 olarak belirlenmiştir

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