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Sigorta prim ödemeleri uzatıldı mı? | Sigorta prim teşviki süresi ne zamana kadar uzatıldı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sigorta prim ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu. Peki Sigorta prim ödemeleri uzatıldı mı? | Sigorta prim teşviki süresi ne zamana kadar uzatıldı? Detaylar haberimizde..

Sigorta prim ödemeleri uzatıldı mı? | Sigorta prim teşviki süresi ne zamana kadar uzatıldı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda sigorta prim ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu. Peki Sigorta prim ödemeleri uzatıldı mı? | Sigorta prim teşviki süresi ne zamana kadar uzatıldı? İşte ayrıntılar...

SİGORTA PRİM ÖDEMELERİ UZATILDI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sigorta prim teşviki süresinin uzatıldığını belirtti.

SİGORTA PRİM TEŞVİKİ SÜRESİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Bakan Selçuk, 51 il ve 2 ilçede üretim ve istihdamı artırmak için 5510 sayılı Kanundaki “5 puanlık” indirime ilave olarak sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden “ilave 6 puan” olarak uygulanmakta olan sigorta prim teşviki süresinin 31 Aralık'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

 "51 il ve 2 ilçemizde üretim ve istihdamı artırmak için 5510 sayılı Kanundaki “5 puanlık” indirime ilave olarak sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden “ilave 6 puan” olarak uygulanmakta olan sigorta prim teşvikinin süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır."

Bakan Selçuk: Sigorta prim teşviki süresi uzatıldı

Berkem Temizel
Gece Editörü
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