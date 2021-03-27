Sigortacı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Sigortacı görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir? hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Önlem amaçlı prim ödeyerek risklerden kaynaklanabilecek kayıpları telafi edebilmek amacıyla bireylere ve kurumlara bilgi veren, bu konuda danışmanlık yapan, tazminat ve diğer ödemeleri takip eden nitelikli kişidir.

Sigortacı Maaşı Ne Kadar? 2021 Sigortacı Maaşları

Sigortacı maaşı ortalama aylık 3.400 - TL’dir. En düşük Sigortacı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.600 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Sigortacı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Ortaöğretim seviyesindeki eğitim bu meslek için yeterlidir.

Sigortacı Ne İş Yapar?

Sigortacı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kayba uğrayan kişilerin hasar durumlarını sigorta eksperlerine inceletip tazminatın müşteriye ödetilmesini sağlamak,

b) Poliçe keser, poliçe yeniler, hazırlanan poliçelerle ilgili müşteriye danışmanlık yapmak,

c) Can-mal ve bireysel emeklilik sistemine ait sigorta poliçelerini hazırlar, poliçe satışı ile ilgili işlemleri yapmak,

d) İlgili ve mevzuata uygun olarak sigorta acentesi açılış işlemlerini yapmak,

e) Sigorta paket program kurulumunu yaparak programı kullanmak,

f) Sigorta risklerini tespit ederek müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini saptamak,

g) Zorunlu sorumluluk ve isteğe bağlı sorumluluk sigortaları poliçelerinin satışını yapmak,

h) Sektörde yer alan kurum/kuruluşlarda sigorta hukukunu uygulamak,

i) Zeyilname düzenlemek,

j) Sigorta hasar işlemlerini yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Sigortacı Meslek Ana Grubu:

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları meslek ana grubudur.

Meslek Alt Ana Grubu:

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları alt ana grubu oluşturmaktadır.

Meslek Grubu:

Satış Ve Satın Alma Temsilcileri Ve Aracıları (Brokerler) meslek grubudur.

Sigortacı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Sigortacı mesleğinin meslek kodu 3321.04 olarak belirlenmiştir

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