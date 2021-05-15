Sigortacı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3321.04

Meslek Adı : Sigortacı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Satış Ve Satın Alma Temsilcileri Ve Aracıları (Brokerler)

Meslek Birim Grubu : Sigorta Temsilcileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Önlem amaçlı prim ödeyerek risklerden kaynaklanabilecek kayıpları telafi edebilmek amacıyla bireylere ve kurumlara bilgi veren, bu konuda danışmanlık yapan, tazminat ve diğer ödemeleri takip eden nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sigortacı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kayba uğrayan kişilerin hasar durumlarını sigorta eksperlerine inceletip tazminatın müşteriye ödetilmesini sağlamak,

b) Poliçe keser, poliçe yeniler, hazırlanan poliçelerle ilgili müşteriye danışmanlık yapmak,

c) Can-mal ve bireysel emeklilik sistemine ait sigorta poliçelerini hazırlar, poliçe satışı ile ilgili işlemleri yapmak,

d) İlgili ve mevzuata uygun olarak sigorta acentesi açılış işlemlerini yapmak,

e) Sigorta paket program kurulumunu yaparak programı kullanmak,

f) Sigorta risklerini tespit ederek müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini saptamak,

g) Zorunlu sorumluluk ve isteğe bağlı sorumluluk sigortaları poliçelerinin satışını yapmak,

h) Sektörde yer alan kurum/kuruluşlarda sigorta hukukunu uygulamak,

i) Zeyilname düzenlemek,

j) Sigorta hasar işlemlerini yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Sigortacı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Web Ofset Baskı / Rotatif Baskı Operatörü mesleği için “7322.48” kod olarak kullanılır iken Ağ Dokuyucu-Otomatik Tezgah mesleği için “8152.17” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Sigortacı Meslek Kodu “3321.04” olarak belirlenmiştir.

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