Sigurdur Dagsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sigurdur Dagsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sigurdur Dagsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sigurdur Dagsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sigurdur Dagsson 7 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Sigurður Dagsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sigurdur Dagsson Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Valur Reykjavík takımına 22 Mart 2019 tarihinde katılmıştır. Sigurdur Dagsson'nin Valur Reykjavík ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Sigurdur Dagsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sigurdur Dagsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Sigurdur Dagsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sigurdur Dagsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında KH

10 Ocak 2019 yılında Valur Alt.

22 Mart 2019 yılında Valur

12 Nisan 2019 yılında KH

16 Ekim 2019 yılında Valur

2 Temmuz 2021 yılında ÍR

17 Şubat 2022 yılında Valur

8 Temmuz 2022 yılında ÍR

16 Ekim 2022 yılında Valur

Sigurdur Dagsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sigurdur Dagsson şuan Valur Reykjavík takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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