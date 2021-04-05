Sıhhi Tesisatçı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Sıhhi Tesisatçı görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sıhhi tesisat döşenecek her türlü yapının keşfini yapan, boru döşeyen, döşenen tesisata ürün monte eden, kurulan sistem ve ürünleri test ve kontrol ederek devreye sokan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Sıhhi Tesisatçı Maaşı Ne Kadar? 2021 Sıhhi Tesisatçı Maaşları

Sıhhi Tesisatçı maaşı ortalama aylık 3.560 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Sıhhi Tesisatçı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmak yeterlidir.

Sıhhi Tesisatçı Ne İş Yapar?

Sıhhi Tesisatçı, işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak,

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

d) İş organizasyonu yapmak,

e) Gerekli araç, gereç, ekipman ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak,

f) Sıhhi tesisat keşif işlemlerini yürütmek,

g) Tesisat projesini incelemek,

h) Sıhhi tesisat keşif işlemlerini yürütmek,

i) Tesisat malzeme listesi hazırlamak,

j) Sıhhi tesisat boru döşeme yerlerini hazırlamak,

k) Boru döşeme işlemleri ile ilgili, boru ölçüsü almak, boru kesimi yapmak, demir boruya diş açmak, bakır boru tesisatı döşemek, borulara birleştirme elemanı (fittings) takmak, tesisat ağızlarını hazırlamak, atık su borusu döşemek, tesisatı yerine sabitlemek, atık su tesisatı havalığı koymak, çatı oluğu döşemek,

l) Sıhhi tesisat kontrol ve test işlemlerini yürütmek,

m) Sıhhi tesisata ürün, armatür, vitrifiye, aksesuar, küvet, fotoselli ürünlerin, şofben, elektrikli termosifon, katı yakıtlı termosifon, çamaşır, bulaşık, makinesi montajı, hidrofor, su deposu montajı yapmak,

n) Güneş enerjisi sisteminin tesisat bağlantısını, boyler bağlantısı yapmak, devri-daim hattı çekmek,

o) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Sıhhi Tesisatçı Meslek Ana Grubu:

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, İşlem Kontrol Teknikerleridir.

Sıhhi Tesisatçı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Sıhhi Tesisatçı mesleğinin meslek kodu 7126.30 olarak belirlenmiştir

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