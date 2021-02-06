Sıhhi Tesisatçı maaşı ne kadar? 2021 Sıhhi Tesisatçı maaşları, Sıhhi Tesisatçı iş ilanları

Sıhhi Tesisatçı görev tanımı nedir, Sıhhi Tesisatçı ne iş yapar, Sıhhi Tesisatçı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sıhhi Tesisatçı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sıhhi Tesisatçı tanımı; Sıhhi Tesisatçı (Seviye 3), iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin belirlenmiş önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; sıhhi tesisat döşenecek her türlü yapının keşfini yapan, boru döşeyen, döşenen tesisata ürün monte eden, kurulan sistem ve ürünleri test ve kontrol ederek devreye sokan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Sıhhi Tesisatçı maaşı ne kadar? 2021 Sıhhi Tesisatçı maaşları

Sıhhi Tesisatçı maaşı ortalama aylık 3400 - TL'dir. En düşük Sıhhi Tesisatçı maaşı 3000 TL, En yüksek ise 3800 TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sıhhi Tesisatçı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Sıhhi Tesisatçı olmak için hangi bölümü okumak gerekir?

İlkokul mezunu olmak Sıhhi Tesisatçı mesleğinde görev yapabilmek için yeterlidir.

Sıhhi Tesisatçı ne iş yapar?

Sıhhi Tesisatçı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planlaması ve organizasyonu yapmak,

b) Hijyen kurallarına uygun olarak çalışma ortamını hazırlamak,

c) Pide hamurunu yoğurmak, gramajını ayarlayarak pide sayısı kadar bölmek,

d) Hamuru yapacağı pide çeşidine göre elleriyle açmak,

e) Kıymalı, kaşarlı, patatesli, pastırmalı vb. harçları hazırlamak,

f) Pide harcını pide hamuru üzerine yaymak,

g) Fırını yakmak, fırını kullanıma hazır hale getirmek,

h) Uygun sıcaklıkta ve sürede pişirme işlemini yapmak,

i) Pişen pideleri keserek porsiyonlamak, servise hazır hale getirmek,

j) Fırının ve kullandığı malzemelerin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Sıhhi Tesisatçı mesleği yeterlilik kodu nedir?

13UMS0308-3 ( Seviye 3 )

Sıhhi Tesisatçı mesleği yeterlilik adı nedir?

Sıhhi Tesisatçı Seviye 3 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Sıhhi Tesisatçı Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Sıhhi Tesisatçı meslek kodu nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Sıhhi Tesisatçı mesleğinin meslek kodu 7126.30 olarak belirlenmiştir

Sıhhi Tesisatçı Çalışma Ortamı ve Koşulları

Sıhhi Tesisatçı (Seviye 3), sıcak, soğuk, gürültülü veya tozlu ortamlarda bulunabilir, genellikle ayakta durarak çalışır. Çalışma alanı en küçük yapıdaki inşaattan çok katlı gökdelenlere kadar çeşitlilik gösterebilir. Çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında, yüksek sıcaklık, kirli, tozlu ve gürültülü ortam, düşme, yanma, radyoaktiviteye ve kimyasallara maruz kalma sayılabilir. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasını gerektiren kaza, yaralanma ve meslek hastalığı riskleri bulunmaktadır. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda ise işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanımı kullanarak çalışır.

Sıhhi Tesisatçı tutum ve Davranışlar

Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı olmak Bilgi, tecrübe ve yetkisi dahilinde karar vermek Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek Dikkatli ve titiz olmak Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak Görevi ile ilgili yenilikleri takip etmek İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek Mesleki gelişim için araştırmaya açık olmak Olumsuz çevresel etkileri belirlemek Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek Süreç kalitesine özen göstermek Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde bilgi paylaşmak Yetkisi dahilinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek

Sıhhi Tesisatçı Olmak İçin Gereken Bilgi ve Beceriler

Acil durum bilgisi Alarm, güvenlik ve sağlık işaretleri bilgisi Altyapı tesisat bilgisi Araç, gereç ve ekipman bilgisi Basit ilkyardım bilgisi Çalışma ve kontrol prosedürleri bilgisi Çevre koruma yöntemleri bilgisi Ekip içinde çalışma yeteneği El aletlerini kullanma bilgi ve becerisi El becerisi El-göz koordinasyonunu sağlama becerisi Geri dönüşümlü atık bilgisi Gözlem yapabilme becerisi Isı transfer ve yalıtımı temel bilgisi Isıtma cihazları temel bilgisi İş sağlığı ve güvenliği bilgisi İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi Kalite güvence sistemleri temel bilgisi Kalite kontrol metotları temel bilgisi Kayıt tutma ve raporlama becerisi Kontrol ve uygulama teknikleri bilgi ve becerisi Kroki çizim bilgisi Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi Mesleki terim bilgisi Muayene ve test teknikleri bilgisi Ölçme teknikleri bilgisi Sıhhi tesisat otomatik kontrol bilgisi Sıhhi tesisat bilgisi Sıhhi tesisat projesi okuma bilgisi Sızdırmazlık ve basınç testi yapabilme becerisi Sözlü ve yazılı iletişim becerisi Talimat izleme becerisi Tehlikeli atık bilgisi Teknik ve mesleki resim okuma bilgisi Temel çalışma mevzuatı bilgisi Temel elektrik bilgisi Temel makine ve ekipmanların temizlik ve yağlama fonksiyonları bilgi ve becerisi Temel malzeme bilgisi Temel sıvı yakıtlar bilgisi Tesisat montaj teknikleri bilgisi Yangın önleme ve yangınla mücadele bilgisi Yüksekte çalışma becerisi

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