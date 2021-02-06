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Sıhhi Tesisatçı maaşı ne kadar? 2021 Sıhhi Tesisatçı maaşları, Sıhhi Tesisatçı iş ilanları

Sıhhi Tesisatçı, Sıhhi tesisat döşenecek her türlü yapının keşfini yapan, boru döşeyen, döşenen tesisata ürün monte eden, kurulan sistem ve ürünleri test ve kontrol ederek devreye sokan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir. Sıhhi Tesisatçı maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Sıhhi Tesisatçı maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Sıhhi Tesisatçı maaşı ne kadar? 2021 Sıhhi Tesisatçı maaşları, Sıhhi Tesisatçı iş ilanları

Sıhhi Tesisatçı görev tanımı nedir, Sıhhi Tesisatçı ne iş yapar, Sıhhi Tesisatçı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sıhhi Tesisatçı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sıhhi Tesisatçı tanımı; Sıhhi Tesisatçı (Seviye 3), iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin belirlenmiş önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; sıhhi tesisat döşenecek her türlü yapının keşfini yapan, boru döşeyen, döşenen tesisata ürün monte eden, kurulan sistem ve ürünleri test ve kontrol ederek devreye sokan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Sıhhi Tesisatçı maaşı ne kadar? 2021 Sıhhi Tesisatçı maaşları

Sıhhi Tesisatçı maaşı ortalama aylık 3400 - TL'dir. En düşük Sıhhi Tesisatçı maaşı 3000 TL, En yüksek ise 3800 TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sıhhi Tesisatçı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Sıhhi Tesisatçı olmak için hangi bölümü okumak gerekir?

İlkokul mezunu olmak Sıhhi Tesisatçı mesleğinde görev yapabilmek için yeterlidir.

Sıhhi Tesisatçı ne iş yapar?

Sıhhi Tesisatçı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)         İş planlaması ve organizasyonu yapmak,

b)         Hijyen kurallarına uygun olarak çalışma ortamını hazırlamak,

c)         Pide hamurunu yoğurmak, gramajını ayarlayarak pide sayısı kadar bölmek,

d)         Hamuru yapacağı pide çeşidine göre elleriyle açmak,

e)         Kıymalı, kaşarlı, patatesli, pastırmalı vb. harçları hazırlamak,

f)          Pide harcını pide hamuru üzerine yaymak,

g)         Fırını yakmak, fırını kullanıma hazır hale getirmek,

h)         Uygun sıcaklıkta ve sürede pişirme işlemini yapmak,

i)          Pişen pideleri keserek porsiyonlamak, servise hazır hale getirmek,

j)          Fırının ve kullandığı malzemelerin bakım ve temizliğini yapmak,      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Sıhhi Tesisatçı mesleği yeterlilik kodu nedir?         

13UMS0308-3 ( Seviye 3 )

Sıhhi Tesisatçı mesleği yeterlilik adı  nedir?

Sıhhi Tesisatçı Seviye 3 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Sıhhi Tesisatçı Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Sıhhi Tesisatçı meslek kodu nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Sıhhi Tesisatçı mesleğinin meslek kodu 7126.30 olarak belirlenmiştir

Sıhhi Tesisatçı Çalışma Ortamı ve Koşulları

Sıhhi Tesisatçı (Seviye 3), sıcak, soğuk, gürültülü veya tozlu ortamlarda bulunabilir,  genellikle ayakta durarak çalışır. Çalışma alanı en küçük yapıdaki inşaattan çok katlı gökdelenlere kadar çeşitlilik gösterebilir. Çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında, yüksek sıcaklık, kirli, tozlu ve gürültülü ortam, düşme, yanma, radyoaktiviteye ve kimyasallara maruz kalma sayılabilir. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasını gerektiren kaza, yaralanma ve meslek hastalığı riskleri bulunmaktadır. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda ise işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanımı kullanarak çalışır.

Sıhhi Tesisatçı tutum ve Davranışlar

  1. Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı olmak
  2. Bilgi, tecrübe ve yetkisi dahilinde karar vermek
  3. Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak
  4. Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek
  5. Dikkatli ve titiz olmak
  6. Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak
  7. Görevi ile ilgili yenilikleri takip etmek
  8. İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek
  9. İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek
  10. Mesleki gelişim için araştırmaya açık olmak
  11. Olumsuz çevresel etkileri belirlemek
  12. Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek
  13. Süreç kalitesine özen göstermek
  14. Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak
  15. Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak
  16. Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek
  17. Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek
  18. Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde bilgi paylaşmak
  19. Yetkisi dahilinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek

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Sıhhi Tesisatçı Olmak İçin Gereken Bilgi ve Beceriler

  1. Acil durum bilgisi
  2. Alarm, güvenlik ve sağlık işaretleri bilgisi
  3. Altyapı tesisat bilgisi
  4. Araç, gereç ve ekipman bilgisi
  5. Basit ilkyardım bilgisi
  6. Çalışma ve kontrol prosedürleri bilgisi
  7. Çevre koruma yöntemleri bilgisi
  8. Ekip içinde çalışma yeteneği
  9. El aletlerini kullanma bilgi ve becerisi
  10. El becerisi
  11. El-göz koordinasyonunu sağlama becerisi
  12. Geri dönüşümlü atık bilgisi
  13. Gözlem yapabilme becerisi
  14. Isı transfer ve yalıtımı temel bilgisi
  15. Isıtma cihazları temel bilgisi
  16. İş sağlığı ve güvenliği bilgisi
  17. İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi
  18. Kalite güvence sistemleri temel bilgisi
  19. Kalite kontrol metotları temel bilgisi
  20. Kayıt tutma ve raporlama becerisi
  21. Kontrol ve uygulama teknikleri bilgi ve becerisi
  22. Kroki çizim bilgisi
  23. Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi
  24. Mesleki terim bilgisi
  25. Muayene ve test teknikleri bilgisi
  26. Ölçme teknikleri bilgisi
  27. Sıhhi tesisat otomatik kontrol bilgisi
  28. Sıhhi tesisat bilgisi
  29. Sıhhi tesisat projesi okuma bilgisi
  30. Sızdırmazlık ve basınç testi yapabilme becerisi
  31. Sözlü ve yazılı iletişim becerisi
  32. Talimat izleme becerisi
  33. Tehlikeli atık bilgisi
  34. Teknik ve mesleki resim okuma bilgisi
  35. Temel çalışma mevzuatı bilgisi
  36. Temel elektrik bilgisi
  37. Temel makine ve ekipmanların temizlik ve yağlama fonksiyonları bilgi ve becerisi
  38. Temel malzeme bilgisi
  39. Temel sıvı yakıtlar bilgisi
  40. Tesisat montaj teknikleri bilgisi
  41. Yangın önleme ve yangınla mücadele bilgisi
  42. Yüksekte çalışma becerisi

YORUM KAT: Yukarıdaki Sıhhi Tesisatçı maaşlarına ek sizlerde Sıhhi Tesisatçı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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