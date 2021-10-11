Sıhhi Tesisatçı ne demek, TDK'ya göre Sıhhi Tesisatçı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sıhhi tesisatçı ne demek? Sıhhi tesisatçı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sıhhi tesisatçı kelimesi. Peki sıhhi tesisatçı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sıhhi tesisatçı nedir, sıhhi tesisatçı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SIHHİ TESİSATÇI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sıhhi tesisatçı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre sıhhi tesisatçı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yapılarda temiz ve atık su ile ilgili işleri yapan donanımcı

