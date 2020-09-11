Sihirli Annem neden yok? Kanal D yayın akışı Sihirli Annem kaldırıldı mı?
Sihirli Annem neden yok? Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisi Kanal D ekranlarında tekrar bölümleri ile 7 Eylül tarihinden itibaren saat 11.00'de izleyici ile buluşuyordu. Ancak bugün Kanal D yayın akışında Sihirli Annem dizisine yer verilmedi. Peki Sihirli Annem neden yok? Kanal D yayın akışı Sihirli Annem kaldırıldı mı?
Sihirli Annem neden yok? Bugün, Kanal D ekranlarında tekrar bölümleri yayınlanan Sihirli Annem dizisine yayın akışında yer verilmedi. 7'den 70'e bir çok kişi tarafından ilgiliyle takip edilen fenomen dizinin yayın akışında olmaması dizinin sevenleri tarafından merak konusu oldu. Peki Sihirli Annem neden yok? Kanal D yayın akışı Sihirli Annem kaldırıldı mı?
SİHİRLİ ANNEM NEDEN YOK?
7 Eylül’den itibaren hafta içi her gün saat 11.00'de tekrar bölümleri yayınlanan Sihirli Annem dizisi bugün yayın akışında yer almadı. Dizinin yayın saatinde Kanal D'nin yeni dizisi Yeni Hayat'ın tekrar bölümü yayınlandı.
SİHİRLİ ANNEM KALDIRILDI MI?
Her sabah Saat 11.00'de başlayan Sihirli Annem dizisi yerine bu hafta Yeni Hayat dizisinin tekrar bölümü olacağı açıkladı. Konuyla ilgili Kanal D resmi İnstagram hesabında Yeni Hayat dizisinin başlayacağını duyurdu.
YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Ekran macerasına bir günlük ara veren Sihirli Annem haftaya kaldığı yerden devam edecek.
#YeniHayat, 2. bölüm tekrarıyla az sonra #KanalD'de başlıyor!@yenihayatdizisi pic.twitter.com/rg8lpUJGdm— Kanal D (@KanalD) September 11, 2020
TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ
Yayınlandığı dönemde de büyük ilgi gören Sihirli Annem dizisinin takipçileri, dizinin tekrar bölümlerinin kaldırılması üzerine sosyal medyadan isyan etti.
SİHİRLİ ANNEM KONUSU
Tatlı bir peri olan Betüş, iki çocuklu ve dul olan Sadık ile evlenecektir. İkisi de birbirlerini çok sevmektedir. Ancak Betüş’ün annesi Dudu bu evliliğe şiddetle karşı çıkar. Bütün sihirlerini kullanarak onları ayırmaya çalışır. Çünkü Dudu, geçmişte Taci adında birisiyle evlenmiş, ancak Taci kendisini aldatınca insanlara olan güvenini de kaybetmiştir. Bu nedenle Dudu, Betüş’ün de aldatılacağını düşünmekte ve onları ayırmaya çalışmaktadır. Ama ne yaparsa yapsın bu evlilik gerçekleşir. Betüş, Sadık ve onun iki çocuğuyla birlikte mutlu bir yuva kurar. Bundan sonra da Betüş ile bu mutluluğu bozmaya çalışan annesi Dudu ve kız kardeşi Eda arasındaki mücadele başlar.
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:45 Çatı Katı Aşk
02:00 Hekimoğlu
02:30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
03:30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
04:15 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
05:45 Akasya Durağı
07:00 İkizler Memo-Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yeni Hayat
12:45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yeni Hayat
20:00 Arka Sokaklar
22:45 Yeni Hayat
23:30 Dizi
23:30 Çatı Katı Aşk