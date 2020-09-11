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Sihirli Annem neden yok? Kanal D yayın akışı Sihirli Annem kaldırıldı mı?

Sihirli Annem neden yok? Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisi Kanal D ekranlarında tekrar bölümleri ile 7 Eylül tarihinden itibaren saat 11.00'de izleyici ile buluşuyordu. Ancak bugün Kanal D yayın akışında Sihirli Annem dizisine yer verilmedi. Peki Sihirli Annem neden yok? Kanal D yayın akışı Sihirli Annem kaldırıldı mı?

Sihirli Annem neden yok? Kanal D yayın akışı Sihirli Annem kaldırıldı mı?

Sihirli Annem neden yok? Bugün, Kanal D ekranlarında tekrar bölümleri yayınlanan Sihirli Annem dizisine yayın akışında yer verilmedi. 7'den 70'e bir çok kişi tarafından ilgiliyle takip edilen fenomen dizinin yayın akışında olmaması dizinin sevenleri tarafından merak konusu oldu. Peki Sihirli Annem neden yok? Kanal D yayın akışı Sihirli Annem kaldırıldı mı?

Sihirli Annem neden yok? Kanal D yayın akışı Sihirli Annem kaldırıldı mı?

SİHİRLİ ANNEM NEDEN YOK?

7 Eylül’den itibaren hafta içi her gün saat 11.00'de tekrar bölümleri yayınlanan Sihirli Annem dizisi bugün yayın akışında yer almadı. Dizinin yayın saatinde Kanal D'nin yeni dizisi  Yeni Hayat'ın tekrar bölümü yayınlandı.

Sihirli Annem neden yok? Kanal D yayın akışı Sihirli Annem kaldırıldı mı?

SİHİRLİ ANNEM KALDIRILDI MI?

Her sabah Saat 11.00'de başlayan Sihirli Annem dizisi yerine bu hafta Yeni Hayat dizisinin tekrar bölümü olacağı açıkladı. Konuyla ilgili Kanal D resmi İnstagram hesabında Yeni Hayat dizisinin başlayacağını duyurdu.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? 

Ekran macerasına bir günlük ara veren Sihirli Annem haftaya kaldığı yerden devam edecek.

 

 

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Yayınlandığı dönemde de büyük ilgi gören Sihirli Annem dizisinin takipçileri, dizinin tekrar bölümlerinin kaldırılması üzerine sosyal medyadan isyan etti.

SİHİRLİ ANNEM KONUSU

Tatlı bir peri olan Betüş, iki çocuklu ve dul olan Sadık ile evlenecektir. İkisi de birbirlerini çok sevmektedir. Ancak Betüş’ün annesi Dudu bu evliliğe şiddetle karşı çıkar. Bütün sihirlerini kullanarak onları ayırmaya çalışır. Çünkü Dudu, geçmişte Taci adında birisiyle evlenmiş, ancak Taci kendisini aldatınca insanlara olan güvenini de kaybetmiştir. Bu nedenle Dudu, Betüş’ün de aldatılacağını düşünmekte ve onları ayırmaya çalışmaktadır. Ama ne yaparsa yapsın bu evlilik gerçekleşir. Betüş, Sadık ve onun iki çocuğuyla birlikte mutlu bir yuva kurar. Bundan sonra da Betüş ile bu mutluluğu bozmaya çalışan annesi Dudu ve kız kardeşi Eda arasındaki mücadele başlar.

Sihirli Annem neden yok? Kanal D yayın akışı Sihirli Annem kaldırıldı mı?

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:45 Çatı Katı Aşk

02:00 Hekimoğlu

02:30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

03:30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

04:15 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

05:45 Akasya Durağı

07:00 İkizler Memo-Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yeni Hayat

12:45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Yeni Hayat

20:00 Arka Sokaklar

22:45 Yeni Hayat

23:30 Dizi

23:30 Çatı Katı Aşk

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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