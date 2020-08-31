Sihirli Annem yeniden başlayacak mı? Kanal D ekranlarının bir döneme damga vuran eğlenceli dizisi yeniden ekranlara mı dönüyor. Genci yaşlısı herkesi eğlendiren ve 2000'li yılların unutulmazları arasına girmeyi başaran Sihirli Annem ne zaman başlıyor?

SİHİRLİ ANNEM BAŞLAYACAK MI? NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sihirli Annem dizisi yeni yayın döneminde Kanal D ekranlarında izleyici ile tekrar buluşacak. Müjdeli haber Kanal D'nin resmi twitter hesabından duyuruldu. 7'den 70'e herkesi ekran başına kilitleyen fenomen dizi Sihirli Annem 7 Eylül Pazartesi gününden itibaren hafta için her gün 07.00'de Kanal D ekranlarında olacak.

SİHİRLİ ANNEM KONUSU

Sihirli Annem, Gamze Özer tarafından oluşturulan Türk çocuk fantastik televizyon dizisi. Başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın paylaştığı dizide, Betüş isimli bir perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi sonucu başlarından geçen macera dolu hayatlarını konu alır. Dizinin ilk bölümü 27 Şubat 2003'te Kanal D'de yayımlandı. 119. bölümün ardından 2006 yılında Star TV'ye geçti. 4.sezon(2005-2006), 22 Nisan 2006'da 131. bölümüyle sona erdi. 5 yıl sonra yoğun istek üzerine 29 Nisan 2011'de tekrar Star TV'de yayımlanmaya başladı. 3 sezon daha yayımlandıktan sonra 10 Mart 2012'de 7. sezon 240. bölümüyle ekranlara veda etti. Devamı niteliğinde aynı isimle çekilecek bir sinema filmi planlanmaktadır.

Dizi yayınlandığı ilk 2 sezon boyunca 36 kez 1. olarak büyük bir rekora imza atmıştır. 2004 yılında dizinin dergisi Doğan Egmont tarafından yayınlanmıştır. "En Yaratıcı Ürün-Marka Geliştirme" ödülü kazanmıştır. 30 Kasım 2011 tarihinde dizinin 200. bölümü yayımlandı. Google Zeitgeist'in açıkladığı oranlara göre 2011 yılında Google üzerinden en çok aranan Türk dizileri arasında ilk 10'da yer almıştır.

SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI

İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Jess Molho, Suat Sungur, Murat Serezli, Selda Özbek, Defne Joy Foster, Zuhal Topal, Damla Ersubaşı, Süeda Çil, Jennifer Boyner, Zeynep Özkaya, Gizem Güven, Buğra Özmüldür