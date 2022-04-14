Şii ne demek, TDK'ya göre Şii kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şii ne demek? Şii TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Şii kelimesi. Peki Şii ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Şii nedir, Şii kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Şİİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şii kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Şii kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre Şii kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Şiilik mezhebinden olan kimse

