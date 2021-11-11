Siirt Baykan'da skandal olay! Öğretmenin paylaşımı tepki çekti: Küçük hewallerden minik birer kemalist yapam
Siirt'in Baykan ilçesinde görevli öğretmen Zeynep Ç.'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda öğrencilerini "Küçük Hewaller" olarak tanımlaması tepkilere neden olurken Milli Eğitim Müdürlüğünce olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Geleceğin nesillerini yetiştirmesi beklenen öğretmenlerimizin arasında yaptıklarıyla da pes dedirten öğretmenler olabiliyor. Bu kişilerden biri de Siirt'in Baykan ilçesinde görev yaptığı belirtilen Zeynep Ç. isimli öğretmen oldu.
SKANDAL PAYLAŞIM
Zeynep Ç. sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Neyse son derse gidem de Atatürk imzalı kolyem ve ajandamla küçük hewallerden minik birer kemalist yapam” ifadelerini kullandı.
Söz konusu paylaşım tepki çekerken Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.