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  3. Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Geçittepe köyünde karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Geçittepe köyünde karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Geçittepe köyünde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Geçittepe köyünde karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Geçittepe köyünde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesine bağlı Geçittepe köy yolunda bazı araçlar mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar, uzun bir beklemeden sonra İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince kurtarılarak yollarına devam etti. Kırsal kesimde kar yağışı etkili olduğu için ulaşımda aksamaların olduğunu belirten Siirt İl Özel İdare Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, karda mahsur kalan araçların kurtarılması için bölgeye acilen karla mücadele ekiplerini sevk ettiklerini, kar mücadele ekiplerinin büyük bir özveri ile yolları açarak mahsur kalan araçların yollarına devam ettiğini dile getirdi. Canpolat, "İl Özel İdare ekiplerimiz 40 araç ve 50 personel ile tüm ilçe ve köylerde yolları ulaşıma açmak için çalışmalara devam ediyor. Pervari ilçesine bağlı Geçittepe köy yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan araçlar ekiplerimiz tarafından kurtarılarak yollarına devam etti. Pervari ve Şirvan'a bağlı köy istikametine gidecek olan sürücülerin kış lastiği veya zincirsiz yola çıkmamalarını öneriyorum" dedi.

İLÇE

ADAY

ALINAN OY

OY ORANI

AKÇAKOCA

MURAT AŞIK

0

0%

MERKEZ

APTULLAH YALMAN

0

0%

YIĞILCA

MUSA ERGİN

0

0%

CUMAYERİ

ALİBABA RAHMAN GÜRSOY

0

0%

GÖLYAKA

İSA AYDIN

0

0%

ÇİLİMLİ

BİLAL ÇELEBİ

0

0%

GÜMÜŞOVA

HAKAN RECEP USTA

0

0%

KAYNAŞLI

HASAN AKDOĞAN

0

0%

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