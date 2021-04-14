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  3. Siirt’te bağ yollarına parke döşeniyor

Siirt’te bağ yollarına parke döşeniyor

Siirt Belediyesi üretime destek vermek amacıyla bağ yollarında başlattığı asfalt ve parke çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt’te bağ yollarına parke döşeniyor

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce bağ yollarının beton parke taşı ile döşenmesi çalışmalarının sürdüğünü belirten Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, bağ, bahçeler ile il merkezinde belirli caddelere bağlı ana yol güzergahlarında belirlenen hatların iş süresince 400 günde tamamlanacağını söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, "Toplamda 55 bin metrekare parke taşı döşemesi yapılacak. Siirtli üreticilerin bağlarına daha kolay bir şekilde gitmeleri için çalışmalar aralıksız sürüyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Siirt’te bağ yollarına parke döşeniyor

Siirt’te bağ yollarına parke döşeniyor

Siirt’te bağ yollarına parke döşeniyor

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