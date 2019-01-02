Siirt’te bir evde yangın çıktı "yangında maddi hasar meydana geldi"

Siirt kent merkezinde bir evde odun sobasından çıktığı tahmin edilen yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Algül Mahallesi Uvendirre Cami yanında ikamet eden Zaliha Çal'a ait evde çıktı. Odun sobasından çıktığı belirtilen yangını fark eden ev sahibi Çal'ın, itfaiye müdürlüğüne haber vermesiyle olay yerine zamanında ulaşan ekipler, yangını söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.