Siirt'te insan kaçakçıları jandarmaya ateş açtı: 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı!

Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesi istikametine doğru seyir halinde olan kamyonetteki sürücüsünün şüpheli hareketleri üzerine takip başlatıldı.

İhbarın ardından Pervari-Beğendik Jandarma Karakol Komutanlığınca Beğendik (Botan) Köprüsü'nde Yol Emniyet ve Kontrol Devriyesi icra edilmeye başlanıldı. Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Saat 01.27 sıralarında kontrol noktasına yaklaşmakta olan şüpheli kamyon devriye tarafından yapılan 'dur' ihtarına uymadığı ve hızını artırarak aracı personelin üzerine sürüp araçtan ateş açılması üzerine, devriye personeli de ateşe ateşle karşılık vermiştir." denildi.

Olay sonucu yapılan incelemelerde komyonette Afganistan ve Pakistan uyruklu 84 düzensiz göçmenin olduğu tespit edildi. Valilik, göçmenlerden 2'sinin hayatını kaybettiğini, 12'sinin de yaralandığını açıkladı.

Yaralanan düzensiz göçmenler Pervari Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, "Burada yapılan ilk müdahalenin ardından 10 yaralı göçmen Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Olay yerinden kaçan R.E. isimli araç sürücüsü yakalanmış olup, kaçan göçmenleri arama çalışmalarına devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Pervari Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.