İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi 27 Haziran Pazar | İstanbul AYEDAŞ elektrik kesintisi 27 Haziran 2021 PazarAK Parti 2023 seçimleri için stratejisini belirledi: Genç nüfusun oyları için özel çalışma yapılacakSınır ötesinde terörle mücadele operasyonları: Irak'ın kuzeyinde 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildiİzmir İZSU su kesintisi 27 Haziran Pazar | Ankara ASKİ su kesintisi 27 Haziran PazarFormula 1 Avusturya GP saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda 2021? Şifreli mi, şifresiz mi?27 Haziran 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı | Yerli Sinema: Kapan TRT 2'deSiirt'te insan kaçakçıları jandarmaya ateş açtı: 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı!27 Haziran 2021 Pazar ATV yayın akışı | İpek ve Şahin, Kadir'in izini buluyor! Baş Belası yeni bölümü ile ATV'de27 Haziran 2021 Pazar Fox TV yayın akışı | Eleme heyecanı devam ediyor! Şef Akademi yeni bölümü ile FOX'daGalatasaray'dan transfer bombası: Barış Alper Yılmaz, aslan oluyor
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Siirt'te insan kaçakçıları jandarmaya ateş açtı: 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı!

Siirt'te insan kaçakçıları jandarmaya ateş açtı: 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı!

Siirt'in Pervari ilçesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyonete yapılan dur ihtarına uyulmaması üzerine kovalamaca yaşandı. Jandarmaya ateş açan kamyonete karşılık verilmesi sonucu göçmenlerden 2'si öldü, 12'si de yaralandı.

Siirt'te insan kaçakçıları jandarmaya ateş açtı: 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı!

Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesi istikametine doğru seyir halinde olan kamyonetteki sürücüsünün şüpheli hareketleri üzerine takip başlatıldı. 

İhbarın ardından Pervari-Beğendik Jandarma Karakol Komutanlığınca Beğendik (Botan) Köprüsü'nde Yol Emniyet ve Kontrol Devriyesi icra edilmeye başlanıldı. Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Saat 01.27 sıralarında kontrol noktasına yaklaşmakta olan şüpheli kamyon devriye tarafından yapılan 'dur' ihtarına uymadığı ve hızını artırarak aracı personelin üzerine sürüp araçtan ateş açılması üzerine, devriye personeli de ateşe ateşle karşılık vermiştir." denildi.

Siirt'te insan kaçakçıları jandarmaya ateş açtı: 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı!

Olay sonucu yapılan incelemelerde komyonette Afganistan ve Pakistan uyruklu 84 düzensiz göçmenin olduğu tespit edildi. Valilik, göçmenlerden 2'sinin hayatını kaybettiğini, 12'sinin de yaralandığını açıkladı. 

Siirt'te insan kaçakçıları jandarmaya ateş açtı: 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı!

Yaralanan düzensiz göçmenler Pervari Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, "Burada yapılan ilk müdahalenin ardından 10 yaralı göçmen Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Olay yerinden kaçan R.E. isimli araç sürücüsü yakalanmış olup, kaçan göçmenleri arama çalışmalarına devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Siirt'te insan kaçakçıları jandarmaya ateş açtı: 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı!

Öte yandan Pervari Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT