21 Haziran 2021 Pazartesi ATV yayın akışı | Mahur, Maraşlı'ya "evet" diyecek mi? Maraşlı yeni bölümüyle ATV'de21 Haziran 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı | Şef Akademi özel bölümüle FOX TV'de21 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı | Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Kanal D'deEURO 2020 bugün hangi maçlar var 21 Haziran 2021 Pazartesi ? Euro 2020 bugünün maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Veyis Ateş tek değil iddiası: Sezgin Baran Korkmaz'ın merkezinde olduğu kirli ilişkiler ağında 12 gazeteci daha var!21 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Finlandiya -Belçika" TRT 1'deYaz Kuran Kursu ne zaman başlıyor 2021? Diyanet yaz Kuran Kursu başvuru tarihi!21 Haziran 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı | Survivor 2021 yeni bölümüle TV8'de21 Haziran 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Ada Masalı tekrar bölümüyle Star TV'deİnanmak imkansız! Kaçakçılardan kurtarılan eserler müzede kayboldu
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Sıkı dostlar ortak oldu! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un attığı adım duyanları şaşırttı!

Sıkı dostlar ortak oldu! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un attığı adım duyanları şaşırttı!

Dostluklarıyla gündeme sık sık gelen Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ bu kez de ortak oldular. İkili kendi şaraplarını üretmek için Trakya’da 10’ar dönümlük üzüm bağları aldı.

Sıkı dostlar ortak oldu! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un attığı adım duyanları şaşırttı!

Kendi şarap bağı olan Brad Pitt, Johnny Depp, David Beckham gibi ünlü isimlerin kervanına Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı. 

15 yıl önce bir iş adamının Tekirdağ'da  “şarap köyü” yapmak için aldığı iki bin dönümlük araziden 10’ar dönüm satın alan Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ, burada kendi şaraplarını üretmeyi amaçlıyor. 

ŞARAPLARI MARKALAŞTIRACAKLARI

Arazilerinde 250 metrekarelik kır evi yapma ruhsatları olan ikili, şimdiden yapı çalışmalarına başladı. İki ünlü isim önce sadece kendileri için üzüm yetiştirip şarap yapacak. Ardından ikili, üzümler rüştünü ispatlayıp, uzmanlardan geçer not alırsa, şarapları markalaştırmayı hedefliyor.

Sıkı dostlar ortak oldu! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un attığı adım duyanları şaşırttı!

Kendi üzüm bağları olan ünlü isimlerden Brad Pitt'in üzüm bağları Fransa'dayken David Beckham’ınkiler ise Kaliforniya’nın Napa Vadisi’nde bulunuyor.

Sıkı dostlar ortak oldu! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un attığı adım duyanları şaşırttı! Sıkı dostlar ortak oldu! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un attığı adım duyanları şaşırttı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT