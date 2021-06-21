Sıkı dostlar ortak oldu! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un attığı adım duyanları şaşırttı!

Kendi şarap bağı olan Brad Pitt, Johnny Depp, David Beckham gibi ünlü isimlerin kervanına Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı.

15 yıl önce bir iş adamının Tekirdağ'da “şarap köyü” yapmak için aldığı iki bin dönümlük araziden 10’ar dönüm satın alan Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ, burada kendi şaraplarını üretmeyi amaçlıyor.

ŞARAPLARI MARKALAŞTIRACAKLARI

Arazilerinde 250 metrekarelik kır evi yapma ruhsatları olan ikili, şimdiden yapı çalışmalarına başladı. İki ünlü isim önce sadece kendileri için üzüm yetiştirip şarap yapacak. Ardından ikili, üzümler rüştünü ispatlayıp, uzmanlardan geçer not alırsa, şarapları markalaştırmayı hedefliyor.

Kendi üzüm bağları olan ünlü isimlerden Brad Pitt'in üzüm bağları Fransa'dayken David Beckham’ınkiler ise Kaliforniya’nın Napa Vadisi’nde bulunuyor.