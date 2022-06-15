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"Sıkıntıların üstesinden yine biz geleceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cari denge paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda cari dengede, yılın ilk dört ayında enerji ve altın hariç 37 milyar doların üzerinde olduğumuzu açıkladı.

"Sıkıntıların üstesinden yine biz geleceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cari denge paylaşımı!

Cari denge paylaşımında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın ilk dört ayında enerji ve altın hariç 37 milyar doların üzerinde olduğumuzu açıkladı.

20 yıldır ülkenin her sorununu çözdüğünü belirten Erdoğan Twittern hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Cari dengede, yılın ilk dört ayında, enerji ve altın hariç 37 milyar doların üzerinde fazladayız.

İnşallah geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin her meselesini çözdüğümüz, milletimizin her beklentisine cevap verdiğimiz gibi bugünkü sıkıntıların da üstesinden yine biz geleceğiz."

Sıkıntıların üstesinden yine biz geleceğiz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cari denge paylaşımı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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