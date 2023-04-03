Sil Van Der Wegen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sil Van Der Wegen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sil Van Der Wegen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sil Van Der Wegen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sil Van Der Wegen 1 Ocak 2005 tarihinde Amsterdam şehrinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sil Van Der Wegen Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Muy Manero yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Utrecht U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Utrecht U18 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sil Van Der Wegen'nin FC Utrecht U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sil Van Der Wegen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sil Van Der Wegen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında FC Utrecht U17
1 Temmuz 2022 yılında Utrecht U18
Sil Van Der Wegen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sil Van Der Wegen şuan FC Utrecht U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?DWV, FC Utrecht
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.