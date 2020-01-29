Sıla Demet Akalın'ı kara listeye aldı

Sıla'nın Demet Akalın'ı silmesinin ardından Müge ve Gülşen'le 2.sayfa'ya bağlanan Demet Akalın "Beni silmesi ona olan sevgimi azaltmaz" dedi

2.Sayfa programına bağlanan Demet Akalın şunları söyledi:

"TÜRBEDE SILA İÇİN BEBEK ÇİZDİM"

"Kızlar inanın ben de bilmiyorum. Hala aynı şeyi söylüyorum. Sıla benim için çok değerlidir, ben hiçbir şekilde ona kızmam, darılmam, incilmem. Yeni evlendi, ona mesaj attım evlendikten sonra konuştuk bir sorun yok. Daha gecen gün Gölcük’te türbeye gittim Sıla için bebek çizdim."

"BENİ SİLMESİ ONA OLAN SEVGİMİ AZALTMAZ"

"Ben o kızı seviyorum, tamamıyla eşiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ben sosyal medya hesabımda şef Danilo’yu paylaştım belki ona kızmıştır bilemiyorum. Sıla’yı arayıp ‘beni neden takipten çıkardın’ diye de sormadım. Sormam da… Beni sosyal medyadan silmesi ona olan sevgimi azaltmaz seviyorum çünkü kızı…"