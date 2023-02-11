Sıla isimli köpek mucizelere neden oldu: 12 vatandaş sağ salim enkaz altından çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremlerde arama kurtarma çalışmalarına hız kesmeden devam eden Mehmetçik, İnsani Yardım Tugayına bağlı Sıla isimli köpek sayesinde 12 vatandaşı sağ salim enkaz altından çıkardı.

Melahat Ersoy
Editör
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Sıla isimli köpek mucizelere neden oldu: 12 vatandaş sağ salim enkaz altından çıkarıldı

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Karşınızdaki kahramanımızın adı Sıla. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin İnsani Yardım Tugayına bağlı Doğal Afet Kurtarma Taburunda görev yapıyor.

"TÜRKİYE TEK YÜREK"

Sıla Malatya’daki arama-kurtarma çalışmalarında enkaz altındaki 12 vatandaşımıza ulaşarak sağ olarak kurtarılmalarını sağladı. Sıla, ayaklarından yaralanmasına rağmen görevi de bırakmadı. Sıla gibi sahada görev yapan tüm can dostlarımıza 'İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz' diyoruz. Asker-sivil deprem bölgesinde mücadele veren herkesi selamlıyoruz. Türkiye Tek Yürek” ifadeleri kullanıldı.

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