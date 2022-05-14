Emanet dizisinde Seher karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İzleyiciler, iddiaların doğru olup olmadığını merak ediyor. Bunun üzerine, Sıla Türkoğlu Emanet dizisinden çıktı mı, ayrıldı mı, ayrılacak mı? Emanet Seher neden ayrıldı? soru ve konu başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte detaylar…

SILA TÜRKOĞLU EMANET DİZİSİNDEN ÇIKTI MI, AYRILDI MI, AYRILACAK MI?

Kanal 7 ekranlarının uzun soluklu dizisi Emanet, yayın hayatına ara vermeden devam ediyor. Emanet dizisinde Seher karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu hakkında bazı iddialar ortaya çıktı. Sıla Türkoğlu’nun diziden ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Ünlü oyuncu, dizinin yeni sezonunda yer almak istemediğini yapımcı şirkete bildirdi. Ancak şirketin bu isteği kabul etmediği öğrenildi.

EMANET SEHER NEDEN AYRILDI?

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, diziden ayrılma kararı aldığı öğrenildi. Yapımcı şirketi oyuncunun ayrılma isteğini kabul etmediği halde, Türkoğlu’nun dizinin sezon filminin çekimlerine katılmazken, şirketin ünlü oyuncunun yerine dublör kullanmak zorunda kaldığı bilgilerine ulaşıldı. Başarılı oyuncu, yeni sezonun tanıtım çekimlerine de katılmadı.