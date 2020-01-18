Sıla ve Hazer Amani çiftinden balayı pozları

Evlilik sonrası arkadaşları ile birlikte balayına giden Hazer Amani ve Sıla çiftinden paylaşımlar gelmeye devam ediyor. İşte çiftin lüks restoranda yaptığı paylaşımları..

LÜKS RESTORANDAN PAYLAŞIM

İkili, arkadaşlarıyla birlikte çıktıkları balayında İtalya’nın en meşhur restoranlarından birine gitti. Mükemmellik sertifikası sahibi restorandan paylaşımlarda bulunan Sıla’nın kendileri için ayrılan masadan isim kartlarını çekmesi dikkat çekti. Sıla’nın evlenmesine rağmen kızlık soyadını kullanmaya devam etmesi dikkat çekti.

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