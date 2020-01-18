Sıla ve Hazer Amani çiftinden balayı pozları
Geçtiğimiz günlerde sade bir nikah töreni evlenen Sıla ve Hazer Amani, düğün sonrası balayı için İtalya'yı tercih etti. İtalya'ya gider gitmez fotoğraf paylaşan çiftin mutlu anları ise gözlerden kaçmadı.
Evlilik sonrası arkadaşları ile birlikte balayına giden Hazer Amani ve Sıla çiftinden paylaşımlar gelmeye devam ediyor. İşte çiftin lüks restoranda yaptığı paylaşımları..
LÜKS RESTORANDAN PAYLAŞIM
İkili, arkadaşlarıyla birlikte çıktıkları balayında İtalya’nın en meşhur restoranlarından birine gitti. Mükemmellik sertifikası sahibi restorandan paylaşımlarda bulunan Sıla’nın kendileri için ayrılan masadan isim kartlarını çekmesi dikkat çekti. Sıla’nın evlenmesine rağmen kızlık soyadını kullanmaya devam etmesi dikkat çekti.
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