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  3. Sıla ve Hazer Amani çiftinden kötü haber! Her şey 15 dakikada bitti!

Sıla ve Hazer Amani çiftinden kötü haber! Her şey 15 dakikada bitti!

Geçtiğimiz yıl ani bir kararla nikah masasına oturan Hazer Amani ve Sıla Bodrum'da boşandı. Çiftin boşanma davası 15 dakika sürdü.

Sıla ve Hazer Amani çiftinden kötü haber! Her şey 15 dakikada bitti!

Bir dargın bir barışık evliliklerini sürdüren Sıla-Hazer Amani çifti geçtiğimiz aylarda yazılı bir açıklama yaparak boşanacaklarını duyurmuştu.

Sıla ve Hazer Amani çiftinden kötü haber! Her şey 15 dakikada bitti!

Çiftin sevenleri ikiliden güzel bir haber gelme umudunu korurken ikili bu sabah gerçekleştirilen boşanma davası ile evliliklerini sonlandırdı.

Sıla ve Hazer Amani çiftinden kötü haber! Her şey 15 dakikada bitti!

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada “Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir” ifadeleri kullanılmıştı.

Sıla ve Hazer Amani çiftinden kötü haber! Her şey 15 dakikada bitti!

Ünlü sanatçı Sıla, avukatı Mehtap Kaya ile adliyeye sabah erken saatlerde geldi. Hazer Amani ise avukatı Süsen Gödekmerdan ile davaya 5 dakika kala adliyeye giriş yaptı. Saat 10.00'da başlayan dava, 10.15’te sona erdi.

Sıla ve Hazer Amani çiftinden kötü haber! Her şey 15 dakikada bitti!

Uzun süre aşklarıyla gündemden düşmeyen ve ilk başta sevgili olduklarını saklayan daha sonra geçtiğimiz yıl Ocak ayında evlenen çiftin boşanmaları ise 15 dakika sürdü. İHA muhabirinin sorusu üzerine boşandıklarını söyleyen Sıla, teşekkür ederek adliyeden ayrıldı. Hazer Amani ise 'söyleyecek bir şey yok' diyerek adliyeden ayrıldı.

Sıla ve Hazer Amani çiftinden kötü haber! Her şey 15 dakikada bitti!

Sıla’yı yakın dostları yalnız bırakmazken, Hazer Amani’nin ise adliyeye tek geldiği görüldü.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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