Ünlü şef Hazer Amani ile Ocak 2020'de nikah masasına oturan ünlü sanatçı Sıla'nın mutluluğu kısa sürdü. İddialara göre çift boşanmanın eşiğini geldi.

Mutlu bir evlilikleri olan Sıla ve Hazer Amani çifti hakkında geçtiğimiz günlerde bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre çift evliliklerinde kriz yaşamaya başlamış ve boşanma kararı almıştı.

Konuyla ilgili taraflardan herhangi bir açıklama gelmezken Sıla'nın tek başına eğlenmesi ve gizemli bir adamla görülmesi iddiaları güçlendirdi.

Herkes ayrılma nedenlerini araştırırken ortaya atılan bir başka iddia ise Hazer Amani’nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu ile görüşmesi olduğu ileri sürüldü.

Çiftin, pandemi döneminde, maddi sıkıntı yaşamasının da krizin büyümesinde etkili olduğu ileri sürüldü.