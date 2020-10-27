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Sıla ve Hazer Amani çiftinin boşanma nedenleri ortaya çıktı!

Geçtiğimiz günlerde magazin gündeminde bomba etkisi yaratan bir iddia ortaya atıldı. Ünlü sanatçı Sıla ve eşi ünlü şef Hazer Amani'nin boşanacakları ileri sürülmüş hatta çiftin evlerini ayırdıkları söylenmişti. Herkes bu aşkın bitme nedenini merak ederken ortaya yeni bir iddia atıldı.

Sıla ve Hazer Amani çiftinin boşanma nedenleri ortaya çıktı!

Ünlü şef Hazer Amani ile Ocak 2020'de nikah masasına oturan ünlü sanatçı Sıla'nın mutluluğu kısa sürdü. İddialara göre çift boşanmanın eşiğini geldi.

Sıla ve Hazer Amani çiftinin boşanma nedenleri ortaya çıktı!

Mutlu bir evlilikleri olan Sıla ve Hazer Amani çifti hakkında geçtiğimiz günlerde bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre çift evliliklerinde kriz yaşamaya başlamış ve boşanma kararı almıştı.

Sıla ve Hazer Amani çiftinin boşanma nedenleri ortaya çıktı!

Konuyla ilgili taraflardan herhangi bir açıklama gelmezken Sıla'nın tek başına eğlenmesi ve gizemli bir adamla görülmesi iddiaları güçlendirdi. 

Sıla ve Hazer Amani çiftinin boşanma nedenleri ortaya çıktı!

Herkes ayrılma nedenlerini araştırırken ortaya atılan bir başka iddia ise Hazer Amani’nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu ile görüşmesi olduğu ileri sürüldü.

Sıla ve Hazer Amani çiftinin boşanma nedenleri ortaya çıktı! 

Çiftin, pandemi döneminde, maddi sıkıntı yaşamasının da krizin büyümesinde etkili olduğu ileri sürüldü. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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