Sıla'dan bebek iddialarına yanıt

MasterChef yarışmasında adını duyuran Hazer Amani, şarkıcı Sıla evlendi. Nikah tarihini öne çeken çift için hamilelik iddiaları oraya atılmıştı. O iddiaları ise Sıla yalanladı.

BEBEK HABERLERİNİ YALANLADI

Sıla ile tatilden döndükten sonra Bebek'teki mekanında görüntülenen Hazer Amani, kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi. Sıla ile balayına gitmediğini, sadece arkadaşları ile beraber tatil planı yaptıklarını söyleyen Amani, Sıla'nın hamilelik iddialarına da açıklık getirdi. Sıla'nın evde güzel yemekler yaptığını anlatan şef, "Bebek haberleri yalan. Ama Allah büyük. Şimdilik öyle bir şey yok" dedi.

HAMİLE OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının sunucuları, Sıla Gençoğlu'nun hamile olduğunu iddia etti. Hatta yaşı daha fazla ilerlemeden anne olmak isteyen 39 yaşındaki Sıla'nın bu şansı kaçırmamak için evlilik kararı aldığı söylenmişti.