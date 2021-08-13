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  3. Silah sesine uyanan mahalle sakinleri dehşetle karşılaştı: Kalbinden vurulmuş!

Silah sesine uyanan mahalle sakinleri dehşetle karşılaştı: Kalbinden vurulmuş!

Bursa'da bir kişi kalbinden vurulmuş halde bir apartmanın 2. katında ölü olarak bulundu. Silah sesini duyan mahalle sakinleri şoke yaşadı...

Silah sesine uyanan mahalle sakinleri dehşetle karşılaştı: Kalbinden vurulmuş!

Olay, Bursa'nın Demirtaş Barbaros Mahallesi 454. Sokak'ta bulunan Erdemler Apartmanında meydana geldi. Sabah saat 08.00 sularında apartmanda silah sesi geldi. Sese uyanan mahalle ve apartman sakinleri gördükleri manzara karşısında dehşete düştü. Apartmanın ikinci katında isminin Aydın Sayılır olduğu bilinen kişi kalbinden vurulmuş halde, hareketsiz bir şekilde yerde yatıyordu.

Silah sesine uyanan mahalle sakinleri dehşetle karşılaştı: Kalbinden vurulmuş!

POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Apartman sakinleri anında acil servis ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar sonucu bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken,  Aydın Sayılır'ın (57) kalbine isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Polis ekipleri tarafından Sayılır'ın hayatını kaybettiği apartmanda oturmadığı öğrenilirken, olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alndı. Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Aydın Sayılır'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Silah sesine uyanan mahalle sakinleri dehşetle karşılaştı: Kalbinden vurulmuş!

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