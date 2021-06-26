Silah seslerinin ardından acı gerçek ortaya çıktı! Sevgilisini vurduktan sonra intihar etti

Alınan bilgilere göre olay Niğde merkeze bağlı Saruhan Mahallesinde Cullaz Sokak'ta bulunan bir apart otelde gerçekleşti. Otelde silah sesini duyan vatandaşlar, sesin geldiği odanın kapısının kilitli olduğunu tespit ettiler, kapıyı açmaya çalışan vatandaşlar başarılı olamayınca durumu ekiplere bildirdi.

CANSIZ BEDENLERİNİ BULDULAR

Bunun üzerine ihbarın ardından kapıyı açan polis ve sağlık ekipleri Muhammet Y. ve Yasemin A.'yı hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede Muhammet Y. ve Yasemin A.'nın öldüğünü belirledi.

ÖNCE SEVGİLİSİ SONRA KENDİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede , Muhammet Y.'nin, kız arkadaşı olduğu öne sürülen Yasemin A.'yı tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini belirledi. Olay yerindeki yapılan incelemenin ardından iki gencin cansız bedeni, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.