Silahendaz ne demek, TDK'ya göre Silahendaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Silahendaz ne demek? Silahendaz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi silahendaz kelimesi. Peki silahendaz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre silahendaz nedir, silahendaz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SİLAHENDAZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Silahendaz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Silahendaz kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre silahendaz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gereğinde karaya çıkarılan, özellikle tüfeklerle donatılmış deniz eri

