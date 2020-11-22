Silahla yağmalama ve cinsel istismar suçundan aranan şahıslar yakalandıLiverpool - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?İzmir'de soba zehirlenmesi : 1ölüGünlük burç yorumları | 22 Kasım Pazar Nuray Sayarı günlük burç yorumları60 yaşındaki şahıs karantina yurdundan kaçtı, polis alarma geçti2020-2021 Giresunspor, Yılport Samsunspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Beşiktaş, Medipol Başakşehir maç özeti, maç sonucu2020-2021 Bursaspor, Adanaspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Yukatel Denizlispor, Gaziantep maç özeti, maç sonucu2020-2021 Gençlerbirliği, Fenerbahçe maç özeti, maç sonucu
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Silahla yağmalama ve cinsel istismar suçundan aranan şahıslar yakalandı

Silahla yağmalama ve cinsel istismar suçundan aranan şahıslar yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde cinsel istismar suçundan ve silahla yağma suçundan aranan şüpheliler bekçiler tarafından yakalandı.

Silahla yağmalama ve cinsel istismar suçundan aranan şahıslar yakalandı

Kuşadası'nda aranan şüphelilere bekçiler geçit vermiyor. Son olarak, Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 23.30 sıralarında devriye gezen Çarşı ve Mahalle Bekçileri durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak GBT kontrolü yaptı. Yapılan sorgulamada şüphelinin K.S.H. olduğu, Kuşadası İlamat ve İnfaz Bürosunca "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan arandığı ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit etti.

Şüpheli bekçiler tarafından adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Ayrıca Türkmen Mahallesi Elmalı Sokak üzerinde saat 02.00 sıralarında devriye gezen Gece Kartalları durumundan şüphelendikleri bir kişiye GBT kontrolü yaptı. Yapılan kimlik sorgulamasında şüphelinin C.A. olduğu ve İzmir Ağır Ceza İlamat masasınca "Gece vakti silahla yağma" suçundan arandığı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğunu tespit etti. Şüpheli adliyeye sevk edilmek üzere karakola götürüldü.

Damla Korkmaz
Haber Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT