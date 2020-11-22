Silahla yağmalama ve cinsel istismar suçundan aranan şahıslar yakalandı

Kuşadası'nda aranan şüphelilere bekçiler geçit vermiyor. Son olarak, Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 23.30 sıralarında devriye gezen Çarşı ve Mahalle Bekçileri durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak GBT kontrolü yaptı. Yapılan sorgulamada şüphelinin K.S.H. olduğu, Kuşadası İlamat ve İnfaz Bürosunca "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan arandığı ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit etti.

Şüpheli bekçiler tarafından adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Ayrıca Türkmen Mahallesi Elmalı Sokak üzerinde saat 02.00 sıralarında devriye gezen Gece Kartalları durumundan şüphelendikleri bir kişiye GBT kontrolü yaptı. Yapılan kimlik sorgulamasında şüphelinin C.A. olduğu ve İzmir Ağır Ceza İlamat masasınca "Gece vakti silahla yağma" suçundan arandığı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğunu tespit etti. Şüpheli adliyeye sevk edilmek üzere karakola götürüldü.