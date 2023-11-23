Silahlı paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmıştı! Fenomen Banu Parlak hakkında karar verildi!

İstanbul'da silahlı paylaşımları nedeniyle gözaltına alındıktan sonra Büyükçekmece adliyesine getirilen Banu Parlak, ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

YAYINLAMA
Google News
Silahlı paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmıştı! Fenomen Banu Parlak hakkında karar verildi!

İstanbul'da silahlı paylaşımları nedeniyle gözaltına alındıktan sonra Büyükçekmece adliyesine getirilen Banu Parlak, ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı. Parlak, adliye çıkışında gazetecilerden koşarak uzaklaştı.

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, silah paylaşımları yaptığı gerekçesiyle dün polis tarafından gözaltına alınmış, evinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Parlak, işlemlerin ardından sabah saatlerinde Büyükçekmece adliyesine sevk edildi. Parlak, buradaki ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Parlak, adliye çıkışında gazetecilerden koşarak uzaklaştı. Arabasına binen Fenomen Parlak, adliyeden ayrıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Öfkeli kadın resmen terör estirdi!
Öfkeli kadın resmen terör estirdi!
Bursa’da soluk kesen operasyonların görüntüsü ortaya çıktı!
Bursa’da soluk kesen operasyonların görüntüsü ortaya çıktı!
Kayseri'de kahreden görüntü! Ağaca asılı erkek cesedi bulundu!
Kayseri'de kahreden görüntü! Ağaca asılı erkek cesedi bulundu!
Silahlı saldırı sonucu ölen spor kulübü başkanının cenazesinde davul zurna çalındı!
Silahlı saldırı sonucu ölen spor kulübü başkanının cenazesinde davul zurna çalındı!
Son Haberler
Gazze'de 4 günlük ateş kes, Katar detayları açıkladı! Ateşkes yarın sabah başlıyor
Gazze'de 4 günlük ateş kes, Katar detayları açıkladı! Ateşkes yarın sabah başlıyor
ASELSAN'dan heyecanlandıran paylaşım! Milli gururumuz SİPER envantere giriyor!
ASELSAN'dan heyecanlandıran paylaşım! Milli gururumuz SİPER envantere giriyor!
Son dakika...Adıyaman'da deprem üstüne deprem! Bölge beşik gibi sallanıyor!
Son dakika...Adıyaman'da deprem üstüne deprem! Bölge beşik gibi sallanıyor!
Türkiye, NATO'ya İsveç kararın bildirdi! 'Üyelik kararı zirveye yetişmeyecek'
Türkiye, NATO'ya İsveç kararın bildirdi! 'Üyelik kararı zirveye yetişmeyecek'
Kırmızı bültenli terörist için düğmeye basıldı! MİT tarafından etkisiz hale getirildi!
Kırmızı bültenli terörist için düğmeye basıldı! MİT tarafından etkisiz hale getirildi!
Vicdansız sürücü çarptığı yaşlı kadına yardım etmek yerine oradan kaçtı!
Vicdansız sürücü çarptığı yaşlı kadına yardım etmek yerine oradan kaçtı!
Çok Okunanlar
Polat çiftinden sonra Sosyal medya fenomenlerini cezaevine girme korkusu sardı! Eylül Öztürk’ün paylaşımı alay konusu oldu 'Son ütücü'
Polat çiftinden sonra Sosyal medya fenomenlerini cezaevine girme korkusu sardı! Eylül Öztürk’ün paylaşımı alay konusu oldu 'Son ütücü'
Pendik'ten kimler Aday Adayı oldu? İşte Pendik belediye başkanlığına aday adayı olan isimler
Pendik'ten kimler Aday Adayı oldu? İşte Pendik belediye başkanlığına aday adayı olan isimler
Ev hanımlarına müjde! Torba yasa meclise sevk edildi: Ev hanımlarına emeklilik, çek ibrazı yasağı, fahiş fiyat artışı...
Ev hanımlarına müjde! Torba yasa meclise sevk edildi: Ev hanımlarına emeklilik, çek ibrazı yasağı, fahiş fiyat artışı...
Tuzla'da kimler Aday Adayı oldu? İşte Tuzla belediye başkanlığına aday adayı olan isimler
Tuzla'da kimler Aday Adayı oldu? İşte Tuzla belediye başkanlığına aday adayı olan isimler
Cihangir’de cadde ortasında kapkaç dehşeti! Yere savruldu, ayağı kalkıp aracı kovaladı!
Cihangir’de cadde ortasında kapkaç dehşeti! Yere savruldu, ayağı kalkıp aracı kovaladı!
Motosiklet sürücülerine yoğun denetim! Yüzlerce sürücüye ceza yağdı!
Motosiklet sürücülerine yoğun denetim! Yüzlerce sürücüye ceza yağdı!
Yorumlananlar
Ebru Şallı'yı yıkan haber! Mahkeme eşi Uğur Akkuş için Kripto para dolandırıcılığından yakalama kararı verdi
Ebru Şallı'yı yıkan haber! Mahkeme eşi Uğur Akkuş için Kripto para dolandırıcılığından yakalama kararı verdi