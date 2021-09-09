Şilan Topal olayı Müge Anlı'yı bile tedirgin etti: 'Valla korktum"

8 Eylül 2021 tarihinde Şişli'de 22 yaşındaki 1 çocuk annesi Şilan Topal'ın eşi tarafından silah zoruyla kaçırılma anı tüm Türkiye'yi şoke etmişti. Boşanma aşamasındaki ve uzaklaştırma kararı olan eşi ile beraber yanında gelen iki kişiyle birlikte evlerinin önünden ailesinin gözleri önünde silah zoruyla zorla bir taksiye bindirilip kaçırılan Şilan Topal'ı bulmak için Müge Anlı'da çözüm yolu arıyor.

Yeni sezona bomba gibi olaylarla başlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 22 yaşındaki 1 çocuk annesi Şilan Topal'ın kaçırılma olayı şu sıralar gündemde yerini aldı. Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında ailesinin gözü önünde zorla taksiye bindirilerek kaçırılan Şilan Topal'ın bulunmasıyla ilgili konu Müge Anlı'nın programında masaya yatırıldı.

14 YAŞINDA KAÇIRILMIŞ

Bundan 8 sene önce 14 yaşında Mithat Topal tarafından zorla kaçırılıp tehdit edilen 18'inden sonra evlendirilip şiddette maruz kalan Şilan Topal'ın olayının ardından Müge Anlı ve ekibi konuyu derinleştirmeye başladı.

''ELİMİZDE YETERLİ BELGELER VAR''

Onlarca olaydan sabıkası olan, önceden evlenip boşanan ve 1 çocuğu bulunan Mithat Topal'ın o kaçırma görüntülerini ardından Müge Anlı'da konuşan Şilan Topal’ın ağabeyi Ahmet Narman, “Yıllardır biz bu muhabbetle uğraşıyoruz ve yıllardır da hemen hemen iki ayda bir, gerek ilgili makamlara, gerek karakola, gerek adliyeye gidip başvurumuzu yapıyoruz, şikayetlerimizi ediyoruz. Yeterli belge de var elimizde şuan. Ne yaptıysak ne ettiysek, özellikle savcı beye de burada bir selam göndermek istiyorum.'' dedi.

''DAHA KAÇ DEFA SALACAKSINIZ BU ADAMI''

Ahmet Narman konuşmalarının devamında; ''Lütfen daha ne kadar, kaç defa daha salacaksınız siz bu adamı, kaç defa geldim size ve kaç defa beni geri gönderdiniz. Kaçırma olayı defalarca oldu. Her seferinde tehdit ederek ve çocuğunu alarak, kaçırmak suretiyle gelip buradan çocuğunun peşinden gitmek zorunda kalıyor. Darp raporlarımız mevcut, onunla ilgili raporlar da her şey burada mevcut. Yani bu kadar dosya, bu kadar şikayet dilekçesi herhalde yani benim tek bir dilekçem var ama ben onun için ifadeye gidiyorum ama 20 tane ayrı ayrı suç dosyası olan bir kişiyi eğer ki ilgili makamlar götürmüyorsa ve benim kız kardeşim İstanbul’un göbeğinde kaçırılıyorsa gerçekten bundan bütün İstanbul’un utanması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

''DEVLETTEN YARDIM İSTİYORUZ''

Kızının bulunması için Müge Anlı'nın programından yetkililere seslenen acılı anne ise yaptığı açıklamada, “Devletten yardım istiyorum. Bu olay için adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bu kadar evrak boşuna değil hepimiz şikayetçiyiz bundan. Bu sadece bizim kızımıza yapılan bir şey değil, tüm kadınlara yapılan şeyler. Daha önce bu adam evlenmiş, boşanmış ve o kadına şiddet uygulamış, çocuğunu kaçırmış. Biz herkesten destek bekliyoruz, olayın yayılmasını istiyoruz. En kısa zamanda da bulunmasını istiyoruz’’ dedi.

ŞİLAN TOPAL'IN KAÇIRILMA ANI KAMERADA

Canlı yayında da gösterilen güvenlik kayıtlarında Şilan Topal'ın Mithat Topal tarafından bir ticari taksiye zorla bindirildiği, kadının yakınlarının ise yaşanan bu durumu engellemeye çalışsa da başarılı olamadığı görüldü. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerin ardından Müge Anlı ve ekibi Şilan Topal'ı bulmak ve onu kaçıranları bulmak için araştırma çalışmalarına başladı.

''VALLA KORKTUM''

Görüntüleri izleyen Müge Anlı ise Şilan Topal'ın kaçırılmasının ardından Mithat Topal'a canlı yayından seslenerek Şilan durumu hakkında bilgi vermesini istedi. Anlı yaptığı konuşmada ''Sen şu kadını şuraya bir bağla önce bir sağlık haberini alalım. Ya ben açıkçası açıkçası endişe ediyorum. Korktum. Vallahi korktum'' dedi.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ KOCASI TARAFINDAN KAÇIRILAN ŞİLAN TOPAL OLAYINDA MÜGE ANLI, KADİR ŞEKERİ HATIRLATTI! ''GERÇEKLERİ KONUŞMAK LAZIM''

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından silah zoruyla ailesinin gözleri önünde bir taksiye bindirilip kaçırılan Şilan Topal olayını ele alan Müge Anlı, Kadir Şeker olayını hatırlattı.

ATV'de hafta içi her gün ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün boşanma aşamasındaki eşi tarafından silah zoruyla evinin önünden kaçırılan Şilan Topal olayını işliyor.

22 yaşındaki 1 çocuk sahibi kadının sağlık durumu ile ilgili henüz bir bilgi alınamazken kadının ailesi ise kızının bulunması için Müge Anlı'dan yardım bekliyor.

KADİR ŞEKER OLAYINI HATIRLATTI “GERÇEKLERİ KONUŞMAK LAZIM” DİYEREK UYARDI

Canlı yayında da gösterilen Şilan Topal’ın kaçırılma anına güvenlik görüntülerini izleyen ve olay anını yorumlayan Müge Anlı, orada bulunan 2 erkek komşunun olaya müdahale etmemesine karşı şu ifadelerde bulundu:

“Bazı kararlar veriliyor, verilen bu kararlar tüm toplumu etkiliyor. İşte Kadir Şeker olayı. Orada 2 adam var, hiç müdahale etmiyor. Eskiden olsa şu adamlara neden müdahale etmiyorsunuz diye laf söylerdim. Şimdi artık onu söylemiyorum, ben bunu söylemiyorsam, işte bu da verilen kararların etkisidir. Ne oldu? İşte orada kadına yardım edeyim derken çocuk hiç alakası olmadığı bir konuda içeride yatıyor, eee şimdi de ben kendi eşim de olsa çocuğum da olsa derim ki; “Oğlum kendi canına bak hiç alakan olmadığı yerde seni mi hapse atsınlar” derim bunları. Gerçekleri konuşmak lazım.” dedi.

KADİR ŞEKER OLAYI NEDİR?

Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda yaşandı. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe D. evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker de olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran, hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

