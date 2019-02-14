Sıla'nın, Kafa Dergisi'nin aşk sayısına yazdığın şiir olay oldu!

Ünlü şarkıcı Sıla Kafa Dergisi'nin Şubat sayısına bir şiir yazdı. Sıla'nın yazdığı bu şiir sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı.

Ünlü şarkıcı Sıla, Kafa Dergisi'nin şubat ayına özel çıkardığı aşk sayısına bir şiir yazdı. 'Al git' adlı şiir, dergiyle birlikte okuyuculara sunulurken, Sıla da sosyal medyadan birkaç satırı takipçileriyle paylaştı.

Kafa Dergisi'nin Sevgililer Günü'ne özel olarak çıkardığı aşk sayısında ünlü bir ismin yazdığı şiir merak konusu oldu. Sıla Kafa Dergisi'nin aşk sayısı için yazdığı şiir büyük ilgi gördü.

"SAÇIN GÖZÜMDE AL GİT"

'Al git' başlıklı şiiri okuyuculara sunan Sıla, özellikle dizelerde aşkı anlatan cümleler kurdu. Kafa Dergisi'nde yayınlanan şiirde özellikle "Kaşıma kadar çıkıyor kalbim" cümlesi dikkatlerden kaçmazken, Sıla aşkın tekil bir söz olmaktan çıktığını da söyledi. Bu sözler, Sıla hayranlarına yeni bir aşkın başlangıcı algısı da yarattı.

SILA'NIN ŞİİRİ

Binlerce okuru olan Kafa Dergisi'ndeki Sıla şiiri, şu şekilde yayınlandı: