Silas Alfred kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silas Alfred Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Silas Alfred adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Silas Alfred Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Silas Alfred {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Silas Alfred Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına 9 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Silas Alfred'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Silas Alfred Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Silas Alfred futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Adamawa United
9 Ekim 2021 yılında Wikki Tourists
Silas Alfred Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Silas Alfred şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
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