Silas Nenrot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silas Nenrot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Silas Nenrot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Silas Nenrot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Silas Nenrot 21 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Emmanuel Silas Nenrot şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Silas Nenrot Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Silas Nenrot, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Silas Nenrot'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Silas Nenrot Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Silas Nenrot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Silas Nenrot şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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