Silas Panshak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silas Panshak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Silas Panshak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Silas Panshak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Silas Panshak {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Silas Panshak Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına 1 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Silas Panshak'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Silas Panshak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Silas Panshak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Mayıs 2021 yılında Plateau United
Silas Panshak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Silas Panshak şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.
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