Şili’de 7,2 büyüklüğünde deprem!
Şili'nin Talca kentinde 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Şili'nin Talca kentinde 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AYRINTILAR GELECEK
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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