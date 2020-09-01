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  3. Şili'de deprem: 6.3 ve 6.8 şiddetinde sarsıldı

Şili'de deprem: 6.3 ve 6.8 şiddetinde sarsıldı

Güney Amerika ükesi Şili'de birkaç dakika arayla şiddetli iki deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, yerel saatle öğle vakitlerinde meydana gelen depremlerin ilkinin şiddetini 6.8, birakç dakika sonra yaşanan ikincinin şiddetini ise 6.3 olarak açıkladı.

Şili'de deprem: 6.3 ve 6.8 şiddetinde sarsıldı

Güney Amerika'da yer alan Şili'de birkaç dakika arayla meydana gelen iki şiddetli deprem, halkta korku ve paniğe neden oldu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, öğle vakitlerinde meydana gelen depremlerin ilkinin şiddetini 6.8, birkaç dakika sonra yaşanan ikincinin şiddetini ise 6.3 olarak açıkladı.

Şili'de deprem: 6.3 ve 6.8 şiddetinde sarsıldı

ÖNCE 6.8 DAKİKALAR SONRA 6.3

Yerel saatle 12.09'da meydana geldiği belirtilen 6.8 şiddetindeki ilk depremin merkez üssünün Vallenar şehrinin 78 kilometre kuzeydoğusu olduğu açıklanırken birkaç dakika sonra aynı yerde bu kez 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmesi herkesi korkuttu.

Şili'de deprem: 6.3 ve 6.8 şiddetinde sarsıldı

CAN VE MAL KAYBI YOK

Derinliği 35 kilometre olarak ölçülen depremlerde henüz can veya mal kaybı yaşandığına dair bilgi verilmedi. Vatandaşların sosyal medya platformlarından paylaştığı görüntülerde, dükkanlarda bulunan rafların üzerindeki malzemelerin sarsıntıdan dolayı yerlere düştüğü görülürken depremlerin yaklaşık 800 kilometre güneydeki başkent Santiago'da da hissedildiği bildirildi.

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı
Berna Akkaya
Editör


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