Şili'de deprem: 6.3 ve 6.8 şiddetinde sarsıldı

Güney Amerika'da yer alan Şili'de birkaç dakika arayla meydana gelen iki şiddetli deprem, halkta korku ve paniğe neden oldu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, öğle vakitlerinde meydana gelen depremlerin ilkinin şiddetini 6.8, birkaç dakika sonra yaşanan ikincinin şiddetini ise 6.3 olarak açıkladı.

ÖNCE 6.8 DAKİKALAR SONRA 6.3

Yerel saatle 12.09'da meydana geldiği belirtilen 6.8 şiddetindeki ilk depremin merkez üssünün Vallenar şehrinin 78 kilometre kuzeydoğusu olduğu açıklanırken birkaç dakika sonra aynı yerde bu kez 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmesi herkesi korkuttu.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Derinliği 35 kilometre olarak ölçülen depremlerde henüz can veya mal kaybı yaşandığına dair bilgi verilmedi. Vatandaşların sosyal medya platformlarından paylaştığı görüntülerde, dükkanlarda bulunan rafların üzerindeki malzemelerin sarsıntıdan dolayı yerlere düştüğü görülürken depremlerin yaklaşık 800 kilometre güneydeki başkent Santiago'da da hissedildiği bildirildi.