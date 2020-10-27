Silikonlarını yenileyen Serenay Sarıkaya'nın doktoru evinde muayene etti!
Cem Yılmaz ile ayrılıkları magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Serenay Sarıkaya'nın silikonları ile başı dertte. Geçtiğimiz günlerde göğüslerine taktırdığı silikonlarının patlamasıyla soluğu hastanede alan Serenay Sarıkaya'yı doktoru evinde muayene etti.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde patlayan silikonları yüzünden gece yarısı hastanenin yolunu tutmuştu. Sarıkaya, kontrol için hastaneye gitmeyince doktoru evine geldi.
Cem Yılmaz ile ayrılıkları magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde göğüslerine taktırdığı silikonları yeniletmişti.
Önceki gün Sarıkaya'yı doktoru evinde ziyaret etti. Ünlü oyuncuyu muayene eden doktor, 1 saat süren görüşmenin ardından evden ayrıldı.
Serenay Sarıkaya doktora aracına kadar eşlik etti. Bahçede köpeğiyle birlikte görüntülenen oyuncu, sorulara yanıt vermedi.