Silis ne demek, TDK'ya göre Silis kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Silis ne demek? Silis TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi silis kelimesi. Peki silis ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre silis nedir, silis kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Silis kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Silis kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

SİLİS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Silis kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Silis kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre silis kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kum, çakmak taşı, kuvars vb. silisyumun oksijenli birleşimleri



SİLİS KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- silisseven

