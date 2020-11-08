Silivri'de korkutan görüntü: Balıklar tek tek ölüyor

Silivri'nin Semizkumlar Mahallesi, Kınalı mevkiinde bulunan Esendoruk Deresi'ndeki suyun rengi, görenleri endişelendiriyor. Suyun renginin siyaha dönmesi ve son bir haftadır toplubalık ölümlerinin yaşanmasına anlam veremeyen vatandaşlar, yetkililere seslenerek durumun sebebinin araştırılmasını istedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle bölgede bulunan evlerini terk etmeyen yazlıkçılardan Cem Efe, 5 aydır burada olduğunu ve suda bir sıkıntı yaşamadıklarını ancak son bir haftada suyun renginde değişiklik meydana geldiğini ve toplu balık ölümlerinin görülmeye başlandığını belirterek, "5 aydır buradayız. Yaz sezonunda bu derede balıkların atladığını görüyorduk. Ancak bir anda suyun rengi değişti. Ardından balık ölümleri başladı. Biz de olanlara anlam veremiyoruz. Tüm derede neredeyse hiç balık kalmadı. Nedeni konusunda bir bilgimiz yok. Dereye karışan bir atık maddenin balıkları öldürdüğünü düşünüyoruz. Araştırılmasını istiyoruz" dedi.

"ISLAH ÇALIŞMASININ BİTİRLMESİNİ İSTİYORUZ"

Bir başka bölge sakini Samet Günaydın, Şu anda dereye 2-3 metre yaklaşmanın bile tehlikeli olduğunu düşündüğünü söyledi. Günaydın, "Burası denize karışan ve denizdeki oksijenle hayat bulan bir dere. Burada kalırken İSKİ'nin bu dereyle ilgili bir ıslah çalışması yaptığını öğrenmiştik. Hatta bölgede derenin suyunu birkaç kilometre uzakta bulunan bir arıtma istasyonuna almak için alt yapı çalışması yapmışlardı. Bu alt yapı çalışmasının bitmesinin ardından derenin su seviyesinde yarım metrelik bir düşüş oldu. Derenin denizle bağlantısı kesildi. Acilen bu dereden örnekler alınarak balık ölümlerinin nedenin tespit edilmesi gerekiyor. Bu derede başlatıldığı söylenen ıslah çalışmasının da bitirilmesini istiyoruz" dedi.