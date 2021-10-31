Silivri'de lüks villada esrarengiz olay! İki cansız beden bulundu!

Olay, İstanbul'un Silivri ilçesinde yer alan Çanta Balaban Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı lüks bir villada yaşam süren Sinan Topçu ve eşi Servet Topçu'nun cansız bedenleri yaşadıkları evin içerisinde bulundu. İddiaya göre, mahallede silah sesi duyuldu, bunun üzerine çevre sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, lüks villanın içerisine girdiklerinde bir kadın ve bir erkek cesedi ile karşı karşıya geldi.

EKİPLERİN İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR

Mahalle sakinlerinden komşu İbrahim Bal, "İntihar olayı var. Kesin olarak ne olduğunu bilmiyorum. Aralarında daha önceden bir olay olmadı. Silah sesini benzeyen tahta düştü gibi bir ses duyduk." ifadelerini kullandı.

Bir diğer komşu Şerife Polat ise, "Çok bir şey bilmiyoruz. Birbirini öldürdüklerini duyduk. Tanıyorduk bizim komşular. Daha önce arasında husumet hiç duymadık. Bir kızı bir oğlu vardı" ifadesini kullandı.

Polis, Sinan Topçu'nun eşi Servet Topçu'yu silahla öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.