İSTANBUL (AA) - Silivri'de meydana gelen ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde 2 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada binada oturanlar tahliye edildi.

Ekipler tarafından söndürülen yangın evde hasara neden oldu.