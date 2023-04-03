Silko Thomas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silko Thomas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Silko Thomas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Silko Thomas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.