Silko Thomas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silko Thomas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Silko Thomas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Silko Thomas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Silko Thomas 25 Haziran 2004 tarihinde London şehrinde doğmuştur. İngiltere,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Silko-Amari Otieno Thomas şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Silko Thomas Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Silko Thomas, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chelsea FC U21 futbol takımında oynamaktadır. Chelsea FC U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Silko Thomas'nin Chelsea FC U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Silko Thomas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Silko Thomas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Chelsea U18
1 Temmuz 2022 yılında Chelsea U21
Silko Thomas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Silko Thomas şuan Chelsea FC U21 takımında oynamakta ve 63 numaralı formayı giymektedir.
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