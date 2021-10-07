Silüryen ne demek, TDK'ya göre Silüryen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Silüryen ne demek? Silüryen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi silüryen kelimesi. Peki silüryen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre silüryen nedir, silüryen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Silüryen kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Silüryen kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

SİLÜRYEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Silüryen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Silüryen kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre silüryen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birinci Çağın ikinci dönemi ve bu dönemde oluşan yer katmanları

